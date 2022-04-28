Депутат ГД Николай Панков:

-Сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании. По региональной части, куда входит большинство районов моего избирательного округа.

Уверен, участие в открытой процедуре отбора кандидатов дает дополнительную возможность выслушать предложения жителей. Узнать о вопросах, которые их волнуют . Чаще встречаться и вместе искать решение существующих проблем.

Немаловажно, что в предварительном голосовании принимают участие люди различных профессий. В том числе и представители исполнительной власти. Сейчас конкурс на одно место составляет порядка 7 человек. Это говорит о доверии к процедуре и к партии.

Вместе с жителями мы реализовываем Народную программу. Люди видят изменения – в городах активно идет благоустройство, ремонтируются объекты социальной сферы, строятся дороги, газифицируются села. Отмечу, это благодаря совместной работе жителей и всех уровней власти. Думаю, с этим также связана высокая конкуренция.

Жители выбирает своих кандидатов в конкурентной борьбе. Для «Единой России» важно мнение жителей, чтобы кандидатами стали те, кому они доверяют.