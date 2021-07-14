Сегодня, 14 июля, Николай Панков подал в территориальную избирательную комиссию документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Балаковскому одномандатному избирательному округу № 164.

Напомним в округ №164 входят Балаково, Волжский район Саратова; ЗАТО Михайловский и Шиханы; Балаковский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Озинский, Перелюбский, Пугачевский, Хвалынский, Саратовский районы; Вольновское и Усть-Курдюмское муниципальные образования.

Дата выборов назначена на 17 сентября.