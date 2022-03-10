Сегодня, 10 марта, пленарное заседание Госдумы пройдет с участием руководителя ФАС Максима Шаскольского. Об этом сообщил депутат ГД Николай Панков.

Он сообщил, что будет обсуждаться ограничение роста цен на социально значимые товары.

—Спикер Вячеслав Володин справедливо поднял вопрос — недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями. Думаю, будет правильно обсудить эту проблему вместе с депутатами областной Думы.

Сегодня приму участие и в заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Оно посвящено мерам поддержки агропромышленного комплекса в условиях санкций. Отмечу – обеспечение страны собственным продовольствием имеет особое стратегическое значение. И поддержка наших сельхозпроизводителей – вопрос приоритетный, — отметил Панков.