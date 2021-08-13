Сегодня, 13 августа, депутат государственной думы Николай Панков прошелся по Саратовской улице Малая Горная вместе с ее жителями, чтобы оценить качество предоставляемых им коммунальных услуг. Об этом он рассказал на своем канале в сети Телеграм.

Вместе с жителями дома 13 он посмотрел, что можно сделать, чтобы решить их проблемы. Лично убедился, что водозаборную колонку починили. Но во многих домах по прежнему нет воды. Жители муниципальных районов вынуждены сами ходить по инстанциям, чтобы решить этот вопрос. А старшему поколению это бывает очень трудно.

Также депутат госдумы отметил, что вместе с жителями они нашли на Малой Горной место для строительства общественной бани.

— Баня в частном секторе – вопрос первой необходимости. Поэтому прежде, чем сносить старую, нужно построить и открыть новую, -подчеркнул Николай Панков.