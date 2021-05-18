Сегодня, 18 мая, депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями домов №40,42 и 43 по Набережной Леонова и дома №22 по улице 30 лет Победы.

После обращения жителей к депутату, эти дома включены в муниципальную программу.

Внутридворовые проезды и тротуары строились одновременно с домами, в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. С тех пор они пришли в такое состояние, что трудно передвигаться и пешком, и на автомобиле.

— В доме проживает более трехсот человек. Много пожилых людей и маленьких детей, которые не могут ходить по кочкам и ухабам. Спасибо за решение нашей проблемы, – сказала старшая по дому №42 Нина Павлова.

Николай Панков поблагодарил жителей за активность.

— Вижу, что вы ухаживаете за своими дворами: везде чисто, цветы. Будем вместе контролировать работу подрядчика. И акты будут подписаны только когда вы скажете, что все сделано как надо. У домов на Набережной Леонова нужно еще сделать новую детскую площадку, старая уже в плохом состоянии, этим буду заниматься. А жители дома на улице 30 лет Победы смогут заниматься на новой спортплощадке, которая будет построена у школы №21, – обратился к жителям Николай Панков.

Уже проведены конкурсные процедуры, ремонт дворовых территорий начнется в июле.