Сегодня, 5 марта, депутат Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» о решении вопроса с освещением в Пугачеве.

-После встреч с людьми беру в работу много вопросов. Некоторые удается решить быстро, другие требуют времени. Например, уличное освещение в Пугачеве. Об этой проблеме с жителями говорили летом прошлого года. Многие улицы практически не освещались. Пешеходам и водителям было сложно и опасно передвигаться в таких условиях.

Время потребовалось на то, чтобы изыскать финансирование. Спасибо прокурору области Сергею Филипенко , районной администрации за поддержку в этом вопросе. В текущем году началась установка новых светильников. На тех улицах, где об этом просили жители. В том числе, это улицы Татарская, Кутякова, Набережная, Пионерская, Коммунистическая, Бубенца, К.Маркса, 53 Дивизии.

А также микрорайон Карьер МВД и Центр развития творчества детей и юношества. На сегодня установлено 50 светильников, и работы будут продолжены, — написал он.