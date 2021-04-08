Депутат Госдумы Николай Панков встретился с коллективом фельдшерско-акушерского пункта в селе Маянга Балаковского района.

Он обсудил с медицинскими работниками, что необходимо сделать для ремонта здания.

— Для каждого села ФАП – настоящий центр здоровья, где можно получить медицинскую консультацию, пройти процедуры, приобрести лекарства. Здесь, в Маянге, работают замечательные специалисты. И очень важно привести в порядок само здание, чтобы все кабинеты работали с полной загрузкой. Ведь сюда приходят не только жители Маянги, но и соседних сел, – сказал Панков.

Как отметил депутат, Центральная районная поликлиника своевременно получила лицензию, необходимую для того, чтобы ФАПы могли реализовывать лекарственные препараты. И жители сегодня могут быстро приобрести нужные им лекарства.

Здание ФАП построено 50 лет назад и нуждается в капитальном ремонте. Как рассказал главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников, необходимо усиливать несущие конструкции, фундамент.

— Правильно, что местная власть заранее провела экспертизу, составила смету. Посмотрел сегодня все кабинеты и убедился, что объем работы будет большой. Почти каждое помещение пострадало – трещины, осыпается штукатурка, расколота плитка. Обязательно помогу с ремонтом, обращусь по этому поводу в областной Минздрав. Меры надо принимать срочно. В свою очередь, прошу жителей контролировать качество и сроки, когда начнется ремонт, – подвел итоги встречи Николай Панков.