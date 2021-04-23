Сегодня, 23 апреля, депутат ГД Николай Панков посетил «Балэлектротранс».

Он осмотрел диспетчерскую БЭТ, где нет воды, и пообещал, что этот вопрос будет решен.

Народный избранник возмутился созданными для водителей условиями. Ведь человек, который отвечает за безопасность и жизни людей, должен иметь возможность поспать, отдохнуть и набраться сил перед новым рейсом, перекусить или хотя бы попить чай.

Головной темой встречи стало обсуждение зарплаты предприятия. Эта тема уже поднималась на встрече с коллективом.

Экономист предприятия сообщила, что решать этот вопрос начнут с 1 апреля. Сумма вырастет в два раза, расписание утвердили и ставку увеличили.

Николай Панков подчеркнул, что с 1 июля зарплата должна стать еще больше и достигнуть саратовских мерок. На сегодняшний день в среднем работники МУПП «Саратовгорэлектротранс» получают 62,246 тысячи рублей.

Николай Панков призвал руководство предприятия огласить эту информацию в общественность, дать соответствующие объявления. Тогда люди будут идти в организацию работать. И к 1 июля штат укомплектуют, а граждане будут получать хорошую зарплату.