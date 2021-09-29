Депутат ГД Николай Панков сегодня, 29 сентября, посетил в Озинках посетил районную больницу. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале «Пара слов».

В районе сложная ситуация по заболеваниям коронавирусом, и сейчас к этому добавились сезонные заболевания. Из-за этого возросла нагрузка на врачей, иногда они принимают до семидесяти пациентов в день. Также стоит серьёзная проблема с рентгенологическим аппаратом.

—Утром говорил с министром здравоохранения Костиным. Сюда были направлены два инженера, чтобы проанализировать ситуацию. Будет поставлен к ренгенаппарату оцифровщик. Это даст возможность не только возобновить работу рентгенаппарата, но и повысить его продуктивность. А значит, обследовать больше людей. Удобно и то, что цифровые снимки можно будет пересылать в Саратов, чтобы в сложных случаях проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, — написал Панков.