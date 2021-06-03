После рабочей поездки в Хвалынский район депутат госдумы заехал в Балаково, где идёт строительство дороги и спортплощадки в одной из школ. Об этом Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Проезжая из Хвалынска в Саратов, заехал и в Балаково. Посмотрел, что делается на улице Братьев Захаровых, где строится дорога. Понятно, что в дождь работы не ведутся. Но можно было это время использовать для вывоза спиленных деревьев. Балаковцам очень нужна эта дорога, она поможет разгрузить эту часть города от пробок.

Проехал и к школе №4. Это одно из учебных учреждений, где строятся современные спортивные площадки. Приятно убедиться, что взялись за дело активно. Территорию подготовили к началу строительства. Вырубили заросли, снесли мешающие гаражи.

Необходимо активизировать работы по подготовке основания. Знаю, как ученики и жители, ждут это спортивное сооружения. Это к тому, что ждать погоды — не на пользу делу. Всегда имеется всепогодный фронт работ, — пишет Николай Панков.