Депутат ГД Николай Панков на встрече с представителями власти и многодетными семьями в Балакове затронул вопрос уличного освещения.

Он обсудил вопрос подключения инженерных коммуникаций к микрорайону 4Б, где выделяются участки многодетным семьям.

Там уже есть световые опоры и подведены линии электропередач к домам.

Народный избранник отметил, что на встречах жители не раз поднимали вопрос об уличном освещении. Необходимо разработать профильную программу, чтобы город не сравнивался с районами, где меньше мощностей.

Он обратился к и.о. главы района Сергею Грачеву с просьбой сразу заложить в программу энергосберегающие светильники.