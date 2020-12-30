Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече с ветеранами. Отметив, что на таких героических людях держится наша страна.

— Война была страшным испытанием для нашего народа. И послевоенные годы тоже были тяжёлыми. Главное, чтобы наша молодёжь никогда не знала таких испытаний. Об этом сегодня говорили с ветеранами, уважаемыми людьми. Заехал поздравить их с Новым годом, попить вместе чаю.

Николая Сокова знаю давно. Когда-то работали вместе. В годы Великой Отечественной войны он воевал в войсках ПВО, в прожекторном батальоне 196-го зенитно-артиллерийского полка. Сначала охраняли небо над городом Горький, затем полк перебросили в Эстонию, в Таллинн. Вместе посмотрели альбом с фотографиями. Вспомнили наших общих знакомых. От души был рад увидеться.

С Верой Логиновой тепло побеседовали за чашкой чая. Она рассказала о том, как лечила раненых на фронте. Ей и было-то всего 16 лет, когда её направили под Курск. Потом принимала участие в освобождении Киева, Львова и Кракова. Помнит, как прощались с генералом Ватутиным, скончавшимся в госпитале после ранения. Как в Берлине помогала раненым немцам. Да, вот на таких людях держалась и будет держаться наша страна. Здоровья и счастья нашему старшему поколению, — пишет Николай Панков.