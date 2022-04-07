Депутат ГД Николай Панков поздравил жителей Саратовской области с праздником Благовещения пресвятой Богородицы.

Сегодня, 7 апреля, депутат находится в Москве и работает в Госдуме. Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что сегодня на заседании будет заслушан отчет Правительства РФ.

— В Москву вернулась вновь зима, а птицы говорят — весна. Поэтому вчера был большой снегопад. Сегодня — большой мороз. Всем хорошего дня, — обратился к саратовцам политик в своем телеграм-канале «Пара слоV».