Сегодня, 10 октября в России празднуется день сельского хозяйства. В связи с этим работников аграрной сферы поздравил депутат Госдумы Николай Панков.

— Спасибо за то, что отдаете все силы своему любимому делу. Люди — это главное богатство области, которое не заменит даже самая современная техника, — заявил он.

Депутат отметил заслуги Пугачевского, Ершовского и Перелюбского районов, собравших большое количество зерна.

Также он подчеркнул, что уже несколько лет наш регион является лидером в производстве подсолнечника и выразил благодарность за это аграриям Ивантеевского, Пугачевского, Перелюбского районов.

Николай Панков также сказал, что будет работать в комитете по аграрным вопросам в новом созыве Госдумы.

— Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в труде!, — закончил он поздравительную речь.