Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает День рождения.

Депутат ГД Николай Панков поздравил его в своём телеграм-канале:

—Он в том возрасте, когда есть вспомнить что решено , и есть время еще многое успеть.

Президент нашей страны, в этот день, десять лет назад предложил его кандидатуру на пост губернатора Саратовской области.

Скажу, все познается в сравнении. Нужно вспомнить, в каком состоянии ему досталась область. Закредитованность, разбитые дороги, устаревший общественный транспорт, долгострои, обманутые дольщики и много что еще.

Уместно сказать, и с какими сложностями столкнулись за эти годы – усиливающееся санкционное давление, несколько лет засухи, паводок, пандемия коронавируса.

Радаев работал и продолжает работать над решением проблем людей.

Говоря о развитии области, стоит отметить помощь Вячеслава Володина, который инициировал сотни важных проектов. Но многое зависит от качества исполнения на местах. Реализацией и контролем проектов и программ занимаются главы и губернаторы. Как показывает история, не каждый из них мог грамотно распорядиться полученной помощью. Валерий Радаев, в отличие от своих предшественников, работает для жителей области. И главное — на результат.

Знаю Валерия Васильевича как порядочного и скромного человека. Он трудолюбив, требователен к себе и другим. На сегодняшний день ему удалось сформировать сильную команду.

За 10 лет в сельском хозяйстве в 2,3 раза увеличился выпуск продукции. Наша область лидирует в Поволжье по производству зерна. А по сбору подсолнечника – первая в стране. Конечно, не все вопросы решены, есть куда стремиться.

Желаю Валерию Васильевичу крепкого здоровья, энергии, успехов и в дальнейшем плодотворной работы на благо всех жителей.