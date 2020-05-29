Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» пожелал выпускникам новых достижений на жизненном пути.

— Дорогие выпускники! Сегодня для вас очень значимый день, когда с последним школьным звонком начинается ваша дорога во взрослую жизнь. Так сложилось, что это праздник вы встречаете на расстоянии друг от друга, но это не мешает вам быть единым, дружным коллективом, с общими интересами и большими планами на будущее. И может, вы даже будете вспоминать, что у вашего класса этот день был особенным, уникальным, непохожим на последние звонки других поколений выпускников.

Школьные годы дают нам не только знания, но и надежных, верных товарищей, дружба с которыми может стать еще крепче в студенческие годы и стать надежной опорой на жизненном пути. Современная молодежь подает большие надежды: каждый из вас – неравнодушный активный человек, яркая индивидуальность. Вы разбираетесь в современных технологиях, и при этом с уважением относитесь к опыту старших, к уникальной истории нашей страны. И конечно, к вашим учителям и родителям. Они сегодня вместе с вами встречают этот праздник, волнуются и гордятся вами. Спасибо за то, что они сделали для вас, ваши успехи – это во многом их заслуга.

От всей души поздравляю с праздником последнего звонка. Счастья вам, радости и новых достижений! — пишет Панков.