В России сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага России.

С важной датой жителей Саратовской области поздравил депутат Государственной думы Николай Панков.

В своём Telegram-канале «Пара слов» народный избранник отметил, что флаг страны «ассоциируется с доблестью, силой и мудростью нашего народа, объединяет всех граждан нашего многонационального государства» .

Российский триколор, по мнению Панкова, вдохновляет людей на трудовые подвиги, а также помогает морально защищать интересы нашей Родины на мировой арене.

В связи с праздником Панков пожелал землякам здоровья, счастья, новых успехов и благополучия.