Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков на своей странице в Instagram рассказал о судьбе своих родных в годы войны.

— Дорогие земляки! Беспримерен героизм нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В то время, как западные столицы сдавались на милость фашистов одна за одной, наши бойцы дрались за каждый метр русской земли. Сражались так, как только русские умеют биться за свою Родину!

Мирным людям, которые ещё вчера стояли у станка, учили детишек в школах, пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну, свой дом, семью. Таким был и мой дедушка, пехотинец Василий Панков, который, как и миллионы наших солдат, однажды не вернулся из боя. Бабушка одна потом поднимала пятерых детей — как все советские женщины, которых в одночасье осиротила эта ужасная война.

В каждой семье есть свои герои, подарившие мир нашей великой стране, и их подвиг мы будем помнить всегда! С Днём Победы! — обратился к землякам Николай Панков.