Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что свящённый праздник, День Победы, объединяет все поколения и национальности в единый российский народ.

«Дорогие земляки! В этом году мы встречаем День Победы с особым чувством гордости. За наших ветеранов, которые никому не позволят забыть подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. И за молодое поколение, достойное воинской славы дедов и прадедов.

Этот священный праздник соединяет историю нашей страны и ее будущее. Объединяет все поколения и национальности в единый российский народ.

С Днём нашей Великой Победы!», — пишет Николай Панков.