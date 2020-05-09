Депутат Государственной думы России Николай Панков поздравил жителей и гостей Саратовской области с Днем Победы.

— Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это целая жизнь. Родились и выросли несколько поколений, во многом изменилась наша страна. Но по-прежнему в каждой семье живет память о военных годах, о том, сколько сил и жизней отдал наш многонациональный народ, чтобы отстоять право на мирную жизнь, на лучшее будущее для любимой Родины.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны и труженики тыла, за то, что в тяжелое время вы каждый день, каждый час совершали подвиг, приближая нашу Победу. Отважно шли в бой, не оставляли свой трудовой пост у станка во время бомбежек, лечили раненых и растили хлеб.

Вечная память всем, кто погиб или пропал без вести. Огромной ценой вы оплатили Победу, и мы никому не позволим забыть о том, что вы сделали для нашей страны и всего мира.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой! С Днём Победы! – сказал депутат.