Депутат госдумы Николай Панков поздравил жителей Вольска с Днем города.

— В день 240-летия Вольска вместе с вольчанами обсудим важные для города проблемы. Скажу, город хорошеет, становится комфортнее и все больше туристов приезжает сюда каждый год. Нельзя не отметить, что проекты Вячеслава Володина помогают городу развиваться по многим направлениям. Это и обустройство городского парка, пешеходной зоны, сквера, и восстановление красивейших исторических зданий. К Дню города от него прекрасный подарок — известие о реставрации музея в Вольске. Это и сохранение памяти о героях-земляках, в том числе, создание мемориала и дома-музея Герою Советского Союза, лётчику Виктору Талалихину в Тепловке. Вчера была годовщина со дня рождения героя. И решение проблем с инфраструктурой, поддержка учебных учреждений, жильё для молодых врачей, — отметил он.

Николай Панков подчеркнул, что местные жители вносят свой вклад в развитие города, создают общественные советы, обсуждают и помогают решать проблемы.