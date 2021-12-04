В Генеральный Совет партии «Единая Россия» предложили 170 человек.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Голосование проходит тайно. Объявлен перерыв для голосования. Позиции земляков в руководящих органах партии не изменились

Вячеслав Володин избран в Высший Совет «Единой России». Сам избран в Генеральный Совет «Единой России». Глеб Хор в — Контрольную комиссию Партии «Единая Россия».

Валерий Радаев, как и другие губернаторы, не рассматривались. По губернатором выборных территорий принято решение рассматривать их по итогам избрания», — отметил Николай Панков.