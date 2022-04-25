Депутат ГД Николай Панков:

—Еще недавно возле школы №28 в Балаково был пустырь. Причём, земля была в частных руках, и жители опасались, что ее займут под застройку. Спасибо им за то, что подняли эту проблему. И в прошлом году здесь был обустроен сквер, получивший название «Школьный».

Также у школы построен открытый спорткомплекс. Получилась зона для отдыха и занятий спортом, она уже становится популярной у жителей.

На региональной неделе приходили сюда с балаковцами. Поделились мнением, что здесь еще необходимо сделать. Затронули и тему патриотического воспитания молодёжи. Об этом ранее говорили с балаковскими ветеранами «Боевого братства». Учителя и жители тоже считают правильным называть школы в честь наших героев-земляков. Например, коллектив и ученики школы №10 гордятся тем, что она носит имя Вячеслава Малярова.

Поэтому предлагаю жителям Балаково высказать своё мнение. В честь кого из героев можно назвать школу №28? Предложения прошу высказывать в группе «Панков. Балаково» ВКонтакте https://vk.com/wall-203535940_964

или на моей странице в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/568406244603/statuses/155817678407163