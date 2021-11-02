Николай Панков предложил саратовцам вместе решить, как будет оформлен новый парк в саратовском поселке Юбилейный.

Новый скейт-парк пользуется популярностью, и на нем уже появились первые рисунки баллончиком. Депутат отметил, что графити – это неплохая идея, так парк не будет выглядеть скучно, и сделал акцент на том, что оформление должно быть качественным. Он предложил горожанам вместе решить, как будет выглядеть новый спортивный объект.

— Возможно, стоит вместе выбрать дизайн либо рисунок и пригласить художника. Жду ваших предложений в комментариях, — закончил свое обращение депутат.