Наш Президент признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом просили жители Донбасса. На прошлой неделе депутаты Госдумы направили обращение о необходимости признания народных республик. Решение принято. Оно основано на мнении жителей, исходя из их безопасности.

Владимир Путин справедливо подчеркнул — Россия сделала все возможное для сохранения территориальной целостности Украины. В условиях, когда Киевский режим не выдерживает Минские соглашения, это единственный способ обеспечить безопасность мирных жителей Донбасса.

Сразу после обращения Президента жителям страны были ратифицированы договоры о дружбе и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Президент нашей страны призвал власти Украины немедленно прекратить военные действия.