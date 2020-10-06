В ходе рабочей поездки в Балаково Николай Панков встретился с общественным советом по ремонту тротуаров на набережной Леонова.

—Впервые увидели, как люди с ограниченными возможностями вышли гулять в креслах-колясках, вечерами — мамы, дети на велосипедах и самокатах. Все благодарны за такой проект, — рассказала жительница города Валентина Ильина.

Здесь отремонтирован большой участок тротуара. Представитель подрядной организации рассказал, что увеличил объем выполненных работ.

— В Балаково сильная организация, занимающаяся ремонтом тротуаров. Здесь нужно разобраться с ценообразованием, ведь говоря о том, что объем увеличен, подрядчик преподносит это как благотворительность. Но надо понимать, что здесь просто уменьшится полученная им прибыль, он не вложил свои средства, — отметил Панков.

Представитель общественного совета Вера Печикина рассказала, что неоднократно указывала подрядчику на недостаточное качество подготовки основания тротуара.

— Здесь уложили старые бордюры, снятый асфальт и сверху щебень. Надежность такого основания вызывает сомнения. Мы опасаемся, что тротуар долго не прослужит, — сказала она.

Николай Панков отметил, что, согласно контракту, гарантийный срок — пять лет.

— Как раз для этого создавали общественный совет. Здесь гарантия пять лет, будем смотреть. Но, не дожидаясь этого, приглашу сюда лабораторию, чтобы взяли пробы асфальта. Если экспертиза покажет плохое качество — будем делать выводы, и в случае необходимости требовать устранения брака, — указал Панков

Также он обратил внимание на то, что сделана отмостка возле коммерческого здания.

— Ни в коем случае не надо обижать бизнес. Но надо понимать: за государственный счет сделали отмостку. Сегодня стоит задача отремонтировать как можно больше тротуаров, поэтому власть, в том числе, должна требовать от бизнеса благоустраивать прилегающую территорию. А здесь вы за счет средств людей решаете вопросы этого коммерческого учреждения. Такой подход неправильный, — отметил депутат.