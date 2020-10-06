В ходе рабочей поездки в Балаково Николай Панков встретился с общественным советом по ремонту тротуаров на набережной Леонова.

Впервые увидели, как люди с ограниченными возможностями вышли гулять в креслах-колясках, вечерами — мамы, дети на велосипедах и самокатах. Все благодарны за такой проект, — рассказала жительница города Валентина Ильина.

Здесь отремонтирован большой участок тротуара. Представитель подрядной организации рассказал, что увеличил объем выполненных работ.

В Балаково сильная организация, занимающаяся ремонтом тротуаров. Здесь нужно разобраться с ценообразованием, ведь говоря о том, что объем увеличен, подрядчик преподносит это как благотворительность. Но надо понимать, что здесь просто уменьшится полученная им прибыль, он не вложил свои средства, — отметил Панков.

Представитель общественного совета Вера Печикина рассказала, что неоднократно указывала подрядчику на недостаточное качество подготовки основания тротуара.

Здесь уложили старые бордюры, снятый асфальт и сверху щебень. Надежность такого основания вызывает сомнения. Мы опасаемся, что тротуар долго не прослужит, — сказала она.

Николай Панков отметил, что, согласно контракту, гарантийный срок — пять лет.

Как раз для этого создавали общественный совет. Здесь гарантия пять лет, будем смотреть. Но, не дожидаясь этого, приглашу сюда лабораторию, чтобы взяли пробы асфальта. Если экспертиза покажет плохое качество — будем делать выводы, и в случае необходимости требовать устранения брака, — указал Панков

Также он обратил внимание на то, что сделана отмостка возле коммерческого здания.

Ни в коем случае не надо обижать бизнес. Но надо понимать: за государственный счет сделали отмостку. Сегодня стоит задача отремонтировать как можно больше тротуаров, поэтому власть, в том числе, должна требовать от бизнеса благоустраивать прилегающую территорию. А здесь вы за счет средств людей решаете вопросы этого коммерческого учреждения. Такой подход неправильный, — отметил депутат.

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