Депутат госдумы Николай Панков записал видео в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде и разместил на своей странице в Instagram. Тем самым поддержав флешмоб #WewillROCyou , который стремительно набирает обороты по всей России.

— Спорт — это всегда тяжело. Спорт это преодоление себя. Знаю на собственном опыте. Тяжело сейчас и нашим олимпийским спортсменам. Вдали от родины, без нашего флага. Но они борются, побеждают, прославляют нашу страну, Россию. Наш флаг не на одежде, он в наших сердцах!

Дорогие наши олимпийцы, побеждайте! Мы за вас болеем, мы Вами гордимся! — подчеркнул Николай Панков.