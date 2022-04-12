Депутат ГД Николай Панков:

—Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с особенным для нашей области праздником – Днем космонавтики!

Мы гордимся тем, что дорога человечества в космос проходила именно через нашу волжскую землю. Здесь учился и работал Юрий Гагарин, здесь он впервые поднялся в небо. И именно саратовцы встретили его из первого космического полета. В Заволжье также приземлился второй космонавт – Герман Титов. В нашей области родились и достойные продолжатели дела Гагарина – космонавты Геннадий Сарафанов, Юрий Шаргин.

Героическую историю освоения космического пространства должен знать каждый. И очень важно, что для этого в нашей области создан уникальный мемориально-образовательный комплекс – Парк покорителей космоса. Куда приезжают люди разного возраста со всех уголков нашей большой страны.

Желаю всем крепкого здоровья и покорения новых высот!