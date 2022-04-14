Представители общественных советов по ремонту тротуаров в Пугачеве проверили все отремонтированные в прошлом году пешеходные дорожки.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков, который работает сегодня в Пугачевском районе.

— Спасибо жителям за их помощь и совместную работу. Напомню, благодаря проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина в Пугачеве отремонтированы подходы ко всем объектам социальной сферы.

Процент износа небольшой это хорошо. Есть и выявленные недочеты. Подрядчики исправят их в рамках гарантийных обязательств. За этим будем также следить вместе с людьми.

С пугачевцами также обсудили дальнейшее благоустройство города. На улице Топорковская будет сделана пешеходная дорожка, установят освещение и лавочки. Отмечу, власть должна выбирать подрядчиков, у которых есть все ресурсы для качественного исполнения.

Город с каждым годом преображается, становится комфортным для жизни и отдыха. Вместе с людьми продолжим формировать программу развития города и всего района. Это важно для всего Заволжья. Пугачев должен стать центром развития и соседних районов, — пишет Николай Панков.