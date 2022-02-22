«Единая Россия» продолжает сбор гуманитарной помощи для тех, кто, спасая детей, вынуждено покинул свои дома. Об этом сообщил депутат ГД Николай Панков.

Десятки тысяч мирных жителей – женщины, дети и старики оказались в сложной ситуации. Равнодушным в такой ситуации оставаться сложно, отметил он.

-Спасибо нашим жителям, они сразу откликнулись на призыв о помощи. Вчера вместе мы сформировали и отправили первый гуманитарный груз.

В партию обращаются жители и отдельные общественные организации, что в вопросе организации помощи нам нужно объединить усилия. Так , не все могут организовать сортировку и транспортировку гуманитарной помощи до адресатов. Партия готова оказать в этом содействие. Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех местных отделениях партии.

Призываю все неравнодушные общественные и волонтерские организации нашей области принять участие в сборе гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецка и Луганска, — написал он.