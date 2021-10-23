Въезд в Саратов — Город трудовой доблести, будет другим.

Такая необходимость назрела давно. Но в жилом районе на въезде в Саратов есть и более важный вопрос.

В августе вместе с Вячеславом Володиным и жителями обсуждали снос ветхих и аварийных домов в районе ул. Большой Горной. Конечно, как и говорили о строительстве городской бани на Б.Горной. Она одна из лучших в городе.

С жителями смотрели несколько мест для этого. Кстати недалеко от бани. Обращение Наталии о ремонте водопровода решил.

Проекты Володина направлены на благополучие жителей. Так и проект по отселению и благоустройству в Волжском районе даст возможность людям из ветхого жилфонда переехать в современные, комфортные условия. А въезд в Саратов со стороны Энгельса преобразится.