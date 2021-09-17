Депутат Госдумы Николай Панков проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, а также Саратовской городской Думы.

В День города он проголосовал на избирательном участке № 304 в лицее №62 Саратова. А также пообщался с наблюдателями и избирателями. Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Каждый сейчас принимает решение, важное для развития своего города, села, области и страны в целом. Сегодня проголосовал в Саратове, в лицее №62. Для саратовцев этот день особенный — сегодня День города.

Вместе с земляками отдал голос за стабильное и благополучное будущее нашей страны и нашей области. Чтобы во всех районах были реализованы планы по развитию инфраструктуры, благоустройству, повышению качества жизни людей. Все это напрямую зависит от результатов голосования. Поэтому призываю всех прийти на избирательные участки. Трехдневное голосование дает каждому возможность выбрать удобное время.

Отмечу, жители ответственно отнеслись к выборам. На участках в лицее голосует много людей. Меры санитарной безопасности соблюдаются. Спросил наблюдателей и участковую комиссию — замечаний нет. Процесс голосования проходит открыто и легитимно. Результаты должны в полной мере отражать мнение жителей, — отметил Николай Панков.