Депутат ГД Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара Слов» о назначении Сергея Грачева главой Балаковского района.

— В Балаковском районе продолжается реализация важнейших проектов по развитию инфраструктуры, промышленности, по благоустройству. И в этом, считаю, должность главы района – одна из ключевых. Биография Сергея Грачева тесно связана с Балаково, он занимал там ответственные должности, был депутатом городского заксобрания. Жители его знают, и, думаю, всегда смогут напрямую обратиться со своими проблемами и строго спросить за исполнение поставленных задач. Решение о его назначении будут принимать депутаты городского совета. Отмечу, оно должно отражать мнение людей.

Что касается Александра Соловьева, его опыт востребован в региональном правительстве. Считаю, такое кадровое решение губернатора направлено на системную работу по развитию области, повышению качества жизни людей, — отметил народный избранник.

Напомним, о назначении ранее говорил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.