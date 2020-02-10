На встрече с библиотекарями Волжского района депутат Государственной Думы Николай Панков поддержал идею провести конкурс среди городских и сельских библиотек. Он будет посвящен землякам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Встреча состоялась в библиотеке №21 Юбилейного поселка. Она одна из самых молодых в городе, создавалась для жителей растущего микрорайона. Сотрудники пригласили своего депутата и коллег из других библиотек, чтобы обсудить за чашкой чая волнующие проблемы.

По словам библиотекарей, жители Юбилейного очень ждали, когда в посёлке появится своя библиотека. Число читателей постоянно растёт, становится больше молодёжи.

-Помните, на нашей предыдущей встрече мы с вами говорили о том, как важно духовное воспитание для нашего гражданского общества? Возвращаясь к этому разговору, скажу — в век современных технологий роль библиотекаря особенно непростая и ответственная. Чтобы привить детям интерес к чтению, нужно быть настоящим профессионалом, гореть своей работой, искать новые методики, реализовывать яркие проекты. Не менее трудно удержать и взрослых, в открытом доступе очень большой выбор электронных книг. Но только библиотекарь поможет сделать чтение системным, посоветует нужную литературу. Благодаря вам, наша страна по-прежнему одна из самых читающих в мире, — подчеркнул Николай Панков.

Многие из участников встречи принимали участие в конкурсе среди библиотек, который депутат проводил несколько лет назад. В этом году Николаю Панкову предложили повторить его. С инициативой выступила библиотекарь из поселка Новониколаевский Балаковского района Татьяна Шемякина.

В Год памяти и славы конкурс будет посвящен землякам – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Особое внимание уделяется именно проектам по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о подвиге наших земляков.

-Мы разработали программу «Война. Народ. Победа», в нее входит много проектов, куда мы хотим вовлечь коллег со всей области. Один из них – по созданию электронной базы данных о саратовцах, сражавшихся в годы войны. Другой помогает людям больше узнать о героях, в честь которых названы улицы нашего города. Об их биографиях, боевом пути и вкладе в Победу. Планируем акцию «Письмо в 1941 год»: ребята смогут написать письмо родным и близким, адресованное в тот год, когда началась война. Есть и другие интересные идеи. Думаю, у наших коллег в районах области тоже будет чем поделиться, — рассказала директор централизованной библиотечной системы Саратова Ирина Кононенко.

По мнению Николая Панкова, конкурс должен не только выявить лучших, но и привлечь внимание к непростой профессии библиотекаря, помочь наладить контакты с коллегами, поделиться интересными наработками.

«Многие участники предыдущего конкурса общаются до сих пор. Если есть какие-то вопросы, они звонят, связываются с коллегами по библиотечной сети и получают ответ. Это помогает повысить профессиональный уровень. И главное, о чем хочу сказать — ваша работа в рамках конкурса поможет собрать много важной информации о подвиге наших земляков в годы войны. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести», и наш Саратов в полной мере его достоин», — отметил он.

Участники встречи обсудили, каким должен быть новый конкурс, и внесли свои предложения. К участию в конкурсе будут приглашены и городские, и сельские библиотеки нашей области.