Депутат Госдумы Николай Панков сегодня работает в Балаковском районе. Он провел прием граждан в приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Одним из главных вопросов является газоснабжение земельных участков в селе Натальино, выделенных многодетным семьям под строительство жилых домов. А также благоустройство, ремонт дорог, освещение улиц и другие проблемы, важные для жителей. Об этом рассказала представитель многодетных семей Ольга Меньшикова.

Благодаря рабочей группе, созданной по инициативе Николая Панкова, уже многое сделано для обеспечения коммуникациями участков многодетных семей. Не только в Натальино, но и в Подсосенках, микрорайонах 21 и 4Б. Кроме того, ранее депутат оказал содействие для включения Натальино в госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий.

Сегодня часть участков Натальино уже обеспечены электроснабжением. Построены сети газоснабжения, проложены водоводы.

— Средства по федеральной программе поступили в полном объёме. Необходимо, чтобы своевременно выполнялись и финансовые обязательства местного бюджета. Об этом, кстати, говорили на встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Нужно также предусмотреть достаточное количество мест в школе для детей, которые переедут в Натальино. Что касается подключения участков к газоснабжению, этот процесс необходимо ускорить. По этому поводу отдельно переговорим со всеми ответственными ведомствами. Люди не просто так обращаются с такой проблемой — это жизненно важный для них вопрос, — подчеркнул Николай Панков.

На приёме обсуждалось и обеспечение низкобелковыми продуктами питания детей, которые в этом нуждаются по состоянию здоровья. Нужно рассмотреть возможность дополнительного финансирования из регионального бюджета. По этому поводу Николай Панков обратится в Минздрав области.

Также были затронуты коммунальные проблемы. В том числе, речь шла о недостаточно активной работе Фонда капитального ремонта с должниками. Депутат тут же вышел на прямую связь с директором областного Фонда Верой Прохоровой, которая разъяснила, как ведётся претензионная работа по данному дому на улице Степной.