Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов» рассказал о встрече Президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы восьмого созыва.

—Началась встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Он поздравил депутатов с избранием. Госдума обновилась. Президент отметил, что у всех партий есть свои программы. Он просит не забывать о стране. О поддержке нашего многонационального народа.

Нельзя обмануть надежды людей. Нельзя принимать популистских, неисполнимых законов. Широкое обсуждение законов должно идти во фракциях, с привлечением наших регионов, гражданского общества.

Базовые задачи — повышение благосостояния и благополучия людей. Особое внимание на здравоохранение, образование, экологию.

Первый, главный закон в ближайшее время — это закон о бюджете. Каждый второй рубль направляется на социальную поддержку граждан. Выплаты должны быть проиндексированы на инфляцию. Причём по фактической.

В течение месяца предлагает дать предложения по дополнительной поддержке граждан. А фракции «Единой России» взять под контроль их исполнение.

Вячеслав Володин поблагодарил Президента Владимира Путина от депутатов Госдумы. Отметив, что депутаты уже приступили к работе. Все решения необходимо принимать взвешенно и ответственно. Где во главе стоит человек. Спикер отметил значимые инициативы Президента. Их необходимо принимать парламенту страны, — пишет Панков.