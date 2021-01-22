Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков работает в Пугачевском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Рабочую пятницу проведу в Пугачевском районе. Темы встреч разные. Все они связаны с повышением качества жизни людей.

Начались выездные приемы врачей клиники СГМУ. В тех районах, с которыми вуз подписал соглашение. А это были города Вольск, Балаково, Ершов и Пугачев. Недавно такой прием состоялся в селе Черкасское Вольского района. А сегодня будет в Пугачевском, в участковой больнице села Рахмановка. Узкие специалисты с медуниверситета не только проведут медосмотр. Они при необходимости окажут госпитализацию в клиники медуниверситета для дальнейшего лечения.

Посмотрю, что делается для ремонта и оснащения Домов культуры в Рахмановке и Карловке. И что еще необходимо для культурного отдыха жителей, работы творческих коллективов. Обязательно зайду в сельские школы. Учителя всегда поднимают серьезные проблемы. В Карловке также заеду в сельский ФАП. Спрошу, какая нужна помощь. Врачам сейчас непросто.

А в Пугачеве с жителями выберем место для строительства нового ФОК открытого типа. Такие же будут построены в Саратове, в поселке Юбилейный, и в Вольске, в поселке Большевик. Людям очень нужны современные условия для занятий спортом. В районе много перспективных команд. С одной из них встречусь. Это хоккейная команда села Рахмановка, – пишет Панков.