На встречах с жителями депутат госдумы Николай Панков обсудит итоги и планы совместной работы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня работаю в районах своего округа — Вольском и Духовницком. На встречах жители поднимали проблемы, и мы вместе искали их решение. Сегодня обсудим итоги и планы работы на районных активах.

Много проектов на текущий год. Один из самых нужных для районов — выделение средств на текущее финансирование школ и детских садов. Скоро они поступят в районы. Вместе формируем местные программы по ремонту зданий учреждений образования.

Напомню, спикер госдумы Вячеслав Володин предложил также обеспечить финансированием учреждения среднего профессионального образования по две тысячи на учащегося в год. Для классных руководителей в техникумах и колледжах установить надбавку пять тысяч рублей.

Привлечение молодых специалистов на работу в районы области — одна из главных задач. Для студентов Вольского медколледжа установил персональную надбавку к стипендии. Тем, кто после учебы останется работать на станции скорой помощи в Вольске. Для того, чтобы у жителей была возможность получать консультации врачей узких специальностей, подписали соглашение районной больницы с нашим медуниверситетом. В селах уже начались выездные приемы специалистов клиник вуза. Жители могут пройти обследование и получить направление на лечение в саратовские больницы.

С жителями Вольска реализуем проект по ремонту тротуаров. Адреса выбрали люди. Важно, чтобы работы начались вовремя, и было обеспечено качество. С другой стороны, во время последней поездки в Вольск, заметил, что отремонтированные в прошлом году тротуары завалены снегом. Жителям все так же приходится ходить по проезжей части. Думаю, местной власти нужно пересмотреть работу в этом направлении.

В Вольске с жителями обсуждали реконструкцию набережной. Старинный купеческий город должен иметь привлекательную для туристов пристань. Финансирование на этот проект буду искать за счёт привлечённых средств. На улице Володарского начнем ремонт почтового отделения.

В Духовницком районе в этом году в рамках партийного проекта будет отремонтирован спортзал в школе села Горяйновка. В прошлом году в Духовницком был построен новый современный ФОК открытого типа.

Дома культуры в селах — это место притяжения людей. Здесь работают библиотеки, кружки для детей и взрослых. Поэтому поддержка учреждений культуры необходима. По просьбе жителей в ДК села Левенка после ремонта помог приобрести проектор, чтобы все жители могли смотреть здесь фильмы бесплатно. В этом году в селе Дмитриевка Дом культуры будет отремонтирован и оснащён новым оборудованием.

Отмечу, хорошо, что районы стараются принимать участие в проектах, которые позволяют развиваться. Знаю, что уже направлены местные заявки на получение финансирования для ремонта водопроводов в сёлах, установки спортивных площадок и благоустройства мест отдыха. Со своей стороны всегда готов помогать, чтобы эти заявки были одобрены и получили финансирование, — пишет Панков.