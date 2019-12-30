Во время встречи с работниками «Тролзы» депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал, как будет встречать Новый год. Информация об этом появилась на страницах депутата в Инстаграм и Фейсбук.

— Кстати, я сам — из Энгельсского района. Новый год — это семейный праздник, и дочь предложила встретить его дома, в нашей области, с родственниками и друзьями. Сделаем салат оливье, все вместе накрутим пельменей. А потом съездим на день на лыжах покататься. Не нужен нам берег заморский, прекрасные у нас места, — рассказал Николай Панков.