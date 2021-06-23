Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об увеличении количества агроклассов, ранней профориентации и практической подготовке студентов техникумов и колледжей.

— В округе часто встречаюсь с коллективами техникумов и колледжей. Обсуждаем, что нужно сделать для развития среднего профессионального образования. И в Балаково, и в Вольске, и в Ивантеевке, Перелюбе, Пугачеве, Ершове, Дергачах. Сегодня этот вопрос поднял на заседании попечительского совета аграрного университета.

Возглавляя совет, вижу, что есть много возможностей для развития среднего профобразования в районах. Оно в нашей стране всегда было качественным и престижным, знаю это не понаслышке. И сейчас специалисты среднего звена тоже очень востребованы. Многое делается для внедрения современных технологий обучения, повышения квалификации педсостава. Решаются вопросы по дополнительному финансированию на нужды учреждений, увеличению заработной платы преподавателей. Это касается и подразделений СГАУ в районах. В том числе, Пугачевского гидромелиоративного техникума в моем округе.

Очень важна и ранняя профориентация. В школах будем увеличивать количество агроклассов. Сейчас их 41, этого мало, надо охватить все районы. Чтобы молодёжь поступала в вуз уже хорошо подготовленной по профильным предметам. Нужна и, так сказать, техническая база для подготовки. В этом поможет проект «Агрокванториум». Это будет площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием.

Правильно отметили коллеги: нужно шире привлекать предприятия к профподготовке. Они в этом заинтересованы. Много раз слышал в районах, что предприятиям не хватает кадров. А пройдя практику на производственной базе, уверен, многие студенты захотят остаться.

Своё слово сказали и рыбоводы. Эта отрасль сейчас в области развивается. И есть потребность в обучении новым специальностям. Например, технологии производства кормов.

Над всем этим будем вместе работать, чтобы полней реализовать потенциал аграрного университета. Взял в работу и пожелание по поводу программы подготовки трактористов, которая утверждается на федеральном уровне, — отметил Николай Панков.