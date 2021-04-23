Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» об итогах визита в «Балаковоэлектротранс».



— На прошлой встрече сотрудники пригласили к себе и рассказали, что в помещении нет воды. Этот вопрос будем решать оперативно.

Сегодня кондуктор Мавлюда Кузьмина встретила в диспетчерской. На прошлой встрече ,когда сказал приеду- не поверила.С ней обсудили как ещё можно благоустроить помещение, где водители троллейбусов и кондукторы могут отдохнуть между рейсами. У сотрудников должны быть комфортные условия для работы. Это важный фактор при выборе места работы, — отметил Николай Панков.