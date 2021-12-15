Депутат ГД Николай Панков вместе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут провели дистанционное совещание с районами нашей области. Обсуждалась реализация программы комплексного развития сельских территорий.



Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».



-Совещание по комплексному развитию сельских территорий получилось конструктивным. Во-первых, говорили о степени готовности объектов, которые строятся и ремонтируются в этом году. Это объекты водоснабжения, школы, спортзалы. Где работы уже завершены, а где необходимо усилиться.

Второе – открыто обсудили, что помешало нашим проектам получить финансирование на 2022 год. Это неправильный подход к работе. За федеральное финансирование большая конкуренция между регионами. Есть ряд критериев, которым проекты должны соответствовать. То есть, увеличение зарплаты, создание рабочих мест и внебюджетное софинансирование. Кроме того, мало подготовить проекты, надо их должным образом отработать и отстоять. А не просто передать в Москву и забыть про них.

Эти ошибки надо учесть и исправить, чтобы в 2023 году наша область получила как можно больше средств по программе. Сейчас подготовлено 13 проектов из 9 районов. Спасибо Оксане Николаевне за готовность сотрудничать напрямую с районами. Возьму на контроль, чтобы наши районы активизировали работу, — пишет Николай Панков.