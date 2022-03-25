Депутат ГД Николай Панков:

С активом Балаковского района подвели итоги совместной работы. Жители отмечают, что за последний год город существенно преобразился.

При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в Балаково построен Центральный парк и благоустроены места отдыха, на школьных территориях появились многофункциональные спортивные площадки.

Вместе с жителями нам удалось отремонтировать тротуары к объектам социальной сферы. Построили и скейт-парк для молодежи.

В условиях санкций у предприятий района есть возможности для расширения производств. Вопросы импортозамещения сегодня наиболее актуальны. И жители Балаковского района вносят большой вклад в их решение. Вручил благодарности и ценные подарки сотрудникам предприятий города за их труд.

Вместе с жителями района продолжим формировать программу развития. Нам есть над чем работать. Прежде всего необходимо бережное отношение к людям. Каждое предложение жителей должно быть услышано и проработано.

Отмечу, балаковцы одни из первых начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Спасибо им за это.