В опубликованном рейтинге коэффициентов полезности депутатов Государственной думы депутат от Саратовской области Николай Панков переместился на четыре пункта вверх и занял 80 место.

Проект подсчета коэффициента полезности реализуется на протяжении нескольких лет. Основатели проекта – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Ежеквартально публикуются отчеты о деятельности депутатов. Так по сравнению с прошлым рейтингом депутат от Саратовской области Николай Панков улучшил свои позиции и занял 80 место, ране был на 84, и 9 место среди депутатов по активности в СМИ. При составлении рейтинга учитываются работа в стенах Государственной думы. Количество выступлений в зале пленарных заседаний, участие в разработке законопроектов. Важным фактором является работа в регионах с жителями и общественными организациями. А также активное участие в социальных сетях.

Другие Саратовские депутаты расположились на следующих позициях:

Глеб Хор от фракции «Единая Россия» – 170 место

Ольга Алимова от фракции КПРФ – 206 место

Василий Максимов от фракции «Единая Россия» – 259 место

Татьяна Касаева от фракции «Единая Россия» – 264 место

Дмитрий Пьяных от фракции ЛДПР – 357 место

Отметим, авторы исследования не включают в рейтинг спикера госдумы Вячеслава Володина и лидеров фракций в ГД. Это объясняется тем, что «они имеют неоспоримое преимущество».