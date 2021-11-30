Вместе с жителями области принимал участие в переписи населения. Всем спасибо за активное участие.

И уже с 1 января площадь муниципального образования вырастет до 2100 кв.км. Численность населения Саратова составит порядка 900 тысяч жителей. Это сравнимо с такими крупными городами как Волгоград, Воронеж и Краснодар. А по площади новая территория Саратова будет уступать только Москве.

Необходимость развития города назрела давно. Увеличение территории и количества жителей создает совсем иные возможности. И для участия города в различных проектах, и программах развития. Увеличит привлекаемость инвестиций.

В ближайшее время обсудим с общественностью, как жители видят развитие города в новых условиях. Посмотрим, как будет выглядеть обновлённая карта Саратова. Соберём предложения по созданию образа Саратовской территории. Пишется новая история нашего города, и мнение людей здесь главное.