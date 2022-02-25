Вопросы оказания помощи эвакуированным из Донбасса остаются в ежедневной повестке «Единой России».

Партия сформирует отряды волонтеров. Чтобы помочь Донбассу вернуться к мирной жизни. Это будут специалисты различных профессий. В том числе и медики, чтобы наладить оказание плановой медпомощи жителям. Об этом сегодня на селекторном совещании сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что наша область одна из первых отправила первую партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Также поблагодарил наших волонтеров за организацию досуга семей с детьми, которые разместились у нас в области.