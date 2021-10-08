Депутат ГД Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слова» рассказал о сотнях миллионов рублей, которые может получить Саратовская область. Он считает, что кроме города, эти средства правильно было направить в самые отдаленные районы региона.

— 693 млн рублей может получить наша область на благоустройство общественных территорий. Это по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кроме областного центра, было бы правильно направить их в районы, наиболее отдаленные от Саратова. То есть, в Духовницкий, Перелюбский, Ивантеевский, Озинский, Дергачевский, Александрово-Гайский, Питерский, Красноармейский, Ровенский, Самойловский, Турковский, Аркадакский, Романовский. За счёт этих средств можно благоустраивать парки, общественные пространства . Это те проекты о которых говорили жители на встречах.

Для развития отдаленных районов уже многое сделал Вячеслав Володин. Его проекты направлены на строительство спорткомплексов, бассейнов, школ, ремонт дорог, реконструкцию памятников архитектуры. И решение других вопросов для повышения качества жизни людей, — написал депутат.