Одна из главных на сегодня задач для аграриев это создание механизмов господдержки. Об этом сегодня, 6 апреля, в своем телеграм-канале рассказал депутат ГД Николай Панков.

-Комитет Госдумы по аграрным вопросам продолжает законодательную работу. Сегодня обсуждаются законопроекты, важные для аграриев.

Прежде чем принимать закон о мелиорации, внёс предложение обсудить его широко с теми областями, где она есть. Обсуждение провести на территории нашей области. Переговорил об этом с замминистром сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым. А завтра обсудим подробно с директором департамента мелиорации Дмитрием Сорокиным.

Ещё один закон по просьбе наших аграриев. Речь идет об использовании отходов животноводства в сельхозобороте. Это позволит развивать отрасль органических удобрений. О необходимости такого решения неоднократно говорили животноводы на наших встречах. В том числе, из заволжского «Племзавода «Трудовой».

Другие законопроекты направлены на эффективную эксплуатацию мелиоративных систем, на сохранение водных ресурсов, охрану окружающей среды. Все это – важные задачи для нашей области, где развито животноводство и есть крупные водные артерии. А в степном Заволжье — засушливый климат, и крайне остро стоит вопрос мелиорации, для развития которой постоянно работаем с нашими аграриями и Минсельхозом РФ, — написал чиновник.