Депутат Госдумы Николай Панков на региональной неделе продолжает работу в районах своего округа.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Дожди не отступают, но работу в округе с жителями продолжаем независимо от погоды. Вместе посмотрим сегодня состояние тротуаров в Балаково, которые нужно восстановить после зимы. Побываем в отреставрированном здании бывшего коммерческого училища. А в селе Маянга обсудим продолжение ремонта ФАП.

Предстоит еще важная встреча – с балаковскими ветеранами «Боевого братства». Речь пойдет о том, что всех нас сегодня волнует. Необходимо увековечить память наших героев. Тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, локальных войн. И тех, кто проявляет героизм в специальной военной операции в Украине», — пишет Панков.