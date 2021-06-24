Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о планах рабочей поездки.

— Сегодня работаю в Духовницком районе. Вместе с жителями обсудим проект комплексного развития сел и всего района в целом.

Один из главных вопросов для сельских районов — доступность здравоохранения. По соглашению с нашим медуниверситетом на базе ФАПов и сельских амбулаторий уже проводятся выездные приемы саратовскими врачами. Сегодня они работают в поселке Полеводинский. В селе Софьинка обсудим строительство модульного ФАПа.

Еще один вопрос — благоустройство. Встретимся с жителями сел района. В Горяйновке в рамках партпроекта идет ремонт школьного спортзала. В селе Озерки и Вечном Хуторе с жителями посмотрим возможность установки детских площадок.

Также с жителями Духовницкого обсудим план развития района на ближайшие годы. Чтобы в него вошли проекты, реализация которых позволит решить существующие в районе проблемы, — отметил Николай Панков.